Раскрыта тайна мумии «чупакабры» с человеческими руками

Ученые из Шотландского университета Данди провели исследование, чтобы идентифицировать загадочное существо с человеческими руками. Его мумию нашли в историческом здании Мичиганского государственного университета. С тех пор оно стало талисманом университетской археологической программы CAP, но его истинная видовая принадлежность остается неизвестной.

Согласно описаниям, размером существо с небольшую кошку, у него похожая на кошачью морда и очень тонкий длинный хвост. Но при этом его лапы похожи на человеческие руки с пятью пальцами. Сохранились нос и уши, но они сильно высохли.

Существо назвали капакаброй (от CAP) – по аналогии с мифическим зверем чупакаброй, который будто бы нападает на домашний скот и выпивает из него всю кровь. На данный момент неизвестен даже его возраст. Но оно не может быть старше 1889 года – тогда историческое здание, где его нашли, было построено. Ученые предположили, что зверек проник в здание через воздуховод, попал в ловушку, погиб и мумифицировался естественным путем.

В ходе исследования мумию подвергли рентгеновскому сканированию. Затем его строение сравнили с образцами известных животных. После этого ученые исключили такие варианты, как собака, кошка и крыса.

В конечном итоге они пришли к выводу, что наиболее вероятным вариантом является енот. Совпадают форма черепа и форма морды. Однако для полной уверенности еще предстоит сравнить строение зубов, сообщает The Daily Mail.