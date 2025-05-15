Мощный iPhone 16 Pro высмеяли в новой рекламе Samsung

Samsung запустила рекламную кампанию нового сверхтонкого смартфона Galaxy S25 Edge, в которой высмеивает iPhone 16 Pro. Об этом сообщает Rozetked.

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В рамках промокампании были опубликованы два видеоролика. Первый фокусируется на весе устройства: в нем с помощью воздушных шаров визуализируется, насколько Galaxy S25 Edge легче своего основного конкурента.

Второй ролик демонстрирует преимущество флагмана Samsung по толщине — смартфон успешно преодолевает препятствия на конвейере, тогда как iPhone застревает посередине пути.

Samsung Galaxy S25 Edge выделяется на фоне конкурентов габаритами, которые составили 158,2x75,6x5,8 мм при весе в 163 г. Устройство предлагает флагманский чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти и двойную камеру: основную на 200 Мп и ультраширокоугольную с разрешением 12 Мп.

В смартфоне используются 6,7-дюймовый экран AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор емкостью 3900 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 25 Вт.

Новинка поступит в продажу 30 мая по цене от $1099 (около 88,5 тыс. руб.).

Насмешливая реклама Samsung продержится недолго — в сентябре Apple выпустит свой аналог — сверхтонкий iPhone 17 Air.