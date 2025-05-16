В Android 16 появится соотношение экрана 90:10

Инсайдеры из Android Authority рассказали, что большинство телефонов Android являются проблемными при многозадачности из-за небольших дисплеев, однако Google предлагает новую конфигурацию разделения экрана 90:10, где одно приложение будет занимать 90% экрана, оставляя 10% для второстепенного приложения.

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Это изменение должно улучшить опыт использования большинства приложений на Android-устройствах. Однако такой режим может ограничивать второстепенное приложение в предоставлении полезной информации, так как приложения адаптированы к работе со всем дисплеем.

Google предлагает простое решение: при нажатии на второстепенное приложение в 10-процентной области экрана, Android быстро меняет размеры обоих приложений: то, на которое пользователь нажмёт, расширится и займёт 90% экрана, а другое приложение уменьшается до 10%. Это позволяет одному приложению занимать почти весь экран и при этом быстро переключаться на другое приложение при необходимости.