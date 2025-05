NASA опубликовало «шпионский» снимок Солнца и Луны

Космическое агентство США NASA опубликовало первые изображения, полученные миссией PUNCH (поляриметр для объединения короны и гелиосферы Солнца). Четыре космических аппарата миссии впервые поймали «радугу» в космосе и сделали уникальный снимок Луны и Солнца.

Как рассказали в NASA, 18 апреля прибор под названием WFI-2 впервые сделал последовательные снимки через все три своих поляризатора, чтобы запечатлеть радугу зодиакального света. Изображение было раскрашено, чтобы показать поляризацию (или угол) зодиакального света - слабого свечения пыли, вращающейся вокруг Солнца.

Оттенок на изображении указывает направление, а насыщенность - на степень поляризации. К примеру, пастельно-зеленый участок слегка поляризован в горизонтальном направлении, в то время как темно-синяя часть сильно поляризована по диагонали. Местоположение Солнца на фото отмечено символом звезды.

Кроме того, во время ввода в эксплуатацию прибор-коронограф NFI от PUNCH начал «шпионить» за спутником Земли и сделал снимок новой Луны, проходившей в небе мимо Солнца 27 апреля. На этом изображении новая Луна выглядит полной, потому что она освещена пепельным светом (солнечный свет, отраженный от Земли). Изображение помогло ученым из миссии PUNCH подтвердить, что Луна не будет заслонять вид короны и солнечного ветра от прибора NFI.

Темный круг внизу изображения - тень оккультера NFI. Оккультер - это элемент прибора, который затемняет или закрывает яркий источник света, чтобы можно было наблюдать более тусклые объекты рядом с ним.

На фото NASA оккультер, который еще не полностью выровнялся с Солнцем, окружен узким ярким кольцом дифрагированного света. Вокруг него находится большой и нечеткий круг рассеянного света, отражающегося от оккультера (Луна находится внутри этого круга).

На Солнце произошел выброс плазмы

Миссия PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) была создана для изучения Солнца, внешних слоев его атмосферы и солнечного ветра. Миссия состоит из четырех 40-килограммовых спутников, которые были выведены на 570-километровую полярную орбиту вокруг Земли.

Один из аппаратов оснащен устройством, отсекающим солнечный свет, что позволяет ему получать изображения солнечной короны - наиболее разреженного и горячего слоя атмосферы Солнца. Три других аппарата оснащены устройствами для съемки солнечного ветра. В числе основных целей миссии - выяснить, как корона Солнца превращается в солнечный ветер.