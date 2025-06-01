Крылатые шлемы и брутальные казни: популярные мифы о викингах

Фильмы, сериалы, книги и игры часто рисуют викингов кровожадными, немытыми воинами в крылатых (или рогатых) шлемах, но это не более чем стереотип прямиком из XIX века. Настоящие викинги не были какими-то мифическими созданиями — и у них точно не было смешных шлемов. Портал livescience.com развеял самые популярные мифы о викингах.

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Викинги носили шлемы с крыльями и рогами

Данный миф уходит корнями в творчество немецкого художника XIX века Карла Эмиля Деплера, изобразившего германских богов именно в таких шлемах в костюмах, созданных для оперного цикла Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга». Вагнер черпал вдохновение из германской мифологии, но идея «прицепилась» и к скандинавам, а часть из них была викингами. После этого Голливуд растиражировал идею. Но есть и альтернативная версия: вероятно, крылья и рога могли быть вдохновлены реальными церемониальными шлемами из Дании, датируемыми 900 годом до н.э. — за тысячу лет до викингов.

Викинги казнили своих врагов «кровавым орлом»

Метод казни «кровавым орлом» описан в средневековых скандинавских текстах, но на самом деле он мог быть лишь жестокой идеей, так и не использованной на практике. Если верить текстам некоторых саг, среди королей викингов встречались те, что казнили своих врагов, вырезая их ребра из спины и вытягивая легкие наружу, чтобы они были похожи на крылья птицы. По сути, в исторических источниках встречаются два раздельных упоминания подобной казни, но эксперты считают, что содержание саг могло быть преувеличено ради драматического эффекта. К тому же, у науки нет археологических подтверждений, свидетельствующих о существовании «кровавого орла».

Викинги всегда были рейдерами

Нельзя отрицать, что многие викинги действительно были рейдерами — но далеко не всегда. Они также были и хитрыми купцами, и отважными первопроходцами. Артефакты, вроде арабских серебряных монет, показывают, что торговая сеть викингов простиралась от Византии до британских островов, а поселение в канадском Ньюфаундленде свидетельствует, что они добрались до Америки еще в 1000 году. То есть, почти на 500 лет раньше Христофора Колумба. Викинги также славились торговлей мехами, дентином клыков моржей и янтарем. Часть современных историков полагает, что экономические и культурные причины для экспансии викингов были не менее важны, чем рейды и захват рабов.

Викинги были нечеловечески жестокими

Также нельзя отрицать, что викинги зачастую были жестоким народом. Однако они жили в суровые времена, когда многие другие общества были не менее брутальными. Хотя рейд викингов на британский остров Линдисфарн в 793 году зацементировал их негативную репутацию, жестокие войны и бойни были обычным делом в средневековой Европе. Якобы уникальная жестокость викингов, вероятно, была придумкой викторианской эпохи.

Викинги были блондинами

Предрассудок о том, что викинги выглядели как стереотипные скандинавы, мог зародиться из-за расовых теорий Европы XIX века. В реальности же викинги были скорее культурной группой, нежели этнической. Недавние исследования ДНК викингов выявили смешение генов скандинавов с жителями южной части Европы, славянами и даже саами. Викинги часто путешествовали в далекие края, вроде Византии и арабских стран, поэтому у некоторых наверняка есть предки из этих регионов. Не говоря уже о том, что анализ захоронений викингов показал достаточно широкое разнообразие черт внешности.

У викингов была плохая гигиена

В поп-культуре викинги нередко предстают немытыми воинами, но, на самом деле, они были довольно чистоплотными людьми. Артефакты из их могил, такие как гребни, щипчики и щетки для удаления ушной серы, показывают, что они заботились о личной гигиене. А на фрагментах некоторых предметов посуды остались следы мыла. Арабский исследователь Ахмад ибн Фадлан в 921 году отметил, что средневековые викинги в восточной части Руси мылись каждый день — он счел эту практику странной.