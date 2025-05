Определено место приземления капсулы W-3, созданной для Пентагона

На Землю успешно вернулась капсула W-3, созданная компанией Varda Space Industries для Пентагона. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Приземление состоялось 13 мая на полигоне Кунибба в Южной Австралии в рамках миссии Optical Sensing of Plasmas in the Reentry Environment (OSPREE). На борту капсулы находился инерциальный измерительный блок (IMU), предназначенный для навигации в условиях гиперзвукового движения. По данным Varda Space Industries, W-3 вошла в земную атмосферу на скорости 25 чисел Маха.

«Данная экстремальная среда предоставляет исследователям ценные материалы для улучшения гиперзвуковой навигации, расширения приложений орбитальной экономики и поддержки целей национальной безопасности США на низкой околоземной орбите», — сказал вице-президент Varda по гиперзвуковым и возвращаемым испытаниям Дэйв Макфарланд.

Ранее портал Defense News рассказал, что американская военно-промышленная Northrop Grumman испытала технологию навигации и маневрирования гиперзвукового аппарата в условиях отсутствия системы глобального позиционирования Global Positioning System (GPS).

В марте издание сообщило, что на Землю вернулась капсула W-2, созданная компанией Varda Space Industries для Пентагона.