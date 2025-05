Раскрыта суровая правда о беременности в эпоху викингов

Новое междисциплинарное исследование из Университета Ноттингема, опубликованное в Cambridge Archaeological Journal, стало первым научным трудом, целиком посвященным беременности в эпоху викингов. Авторы — археолог Марианна Хем Эриксен (Университет Лестера) и лингвист Кэтрин Мари Олли (Университет Ноттингема) — исследовали археологические находки, древнескандинавские слова, саги и законы.

Они обнаружили, что беременные женщины в источниках изображались вовсе не как пассивные и хрупкие фигуры. Наоборот, одна из уникальных серебряных фигурок X века, найденная в женском захоронении в Швеции, изображает беременную женщину в военном шлеме, с руками на животе — возможно, символизируя силу и ритуальный статус. Женщина была похоронена с богатыми артефактами и животными — возможно, она была «провидицей» или ритуальной специалисткой.

Доктор Олли исследовала язык и образы, связанные с беременностью, в позднескандинавских текстах. Несмотря на то, что они были записаны позже, они сохраняют следы более ранних верований. В текстах встречаются выразительные термины

– bellyfull (полное чрево),

– unlight (погашенный свет),

– to walk not a woman alone (идти не одной).

Они раскрывают, как скандинавы могли концептуализировать беременность — не только как физическое, но и как социальное состояние.

Одна из саг, проанализированных Олли, рассказывает о ребенке, еще находящемся в утробе, который должен отомстить за смерть отца, показывая, как плод уже включается в сеть родства и насилия. Другая история — о Фрейдис, беременной женщине, которая в бою обнажает грудь и бьет по ней мечом, пугая врагов.

«Это удивительное поведение, — говорит Олли, — но оно находит параллели в археологических находках. Это не пассивные тела. Это образы силы и действия».

Но главное открытие исследования — полное отсутствие материального и письменного свидетельства о самой беременности и младенцах. Хотя беременность — очевидное условие демографического воспроизводства, в тысячах захоронений викингов по всей Северной Европе найдено лишь несколько возможных случаев совместного захоронения матери и ребенка. Младенцы встречаются редко — иногда их находят вне кладбищ, в домах или других объектах, но их статус в обществе викингов до сих пор остается неясным.

«Беременность — основа существования любого общества, ведь без нее не было бы ни одного человека. Но вопросы вроде того, считать ли беременную женщину одним человеком или двумя, или с какого момента плод становится личностью — это не просто биология, это вопросы, связанные с властью, правами и этикой. И они остаются актуальными до сих пор, а не только в прошлом», — объясняет доктор Эриксен.

Также исследование поднимает тему социального статуса беременных в рабстве: в источниках беременность у рабыни описывается как «дефект», который можно купить. А ребенок, рожденный от порабощенной женщины, считается собственностью владельца. Это показывает, насколько уязвимым было тело беременной женщины в условиях неравенства и насилия.

По словам исследователей, работа дополняет исследования гендера и телесности в эпоху викингов и расширяет представления об их обществе, разрушая стереотип о якобы «невидимой» или «домашней» роли женщин в истории.