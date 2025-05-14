Найдена причина образования «морщин» на пальцах в воде

Морщины на пальцах, которые появляются после длительного контакта с водой, давно вызывают интерес у ученых. Недавние исследования, проведенные американскими учеными, наконец-то пролили свет на этот загадочный процесс, связанный с кровеносной системой и физиологическими адаптациями организма.

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Биомедицинский инженер Гай Герман решил выяснить, всегда ли морщины образуются одинаково и что именно вызывает их появление. Во время эксперимента были приглашены три добровольца, которых попросили замочить пальцы в воде на 30 минут, а затем исследователи зафиксировали изменения с помощью специальных снимков. Они показали, что узоры, образующиеся на мокрых пальцах — петлевидные вершины и впадины — повторялись у участников даже после повторного замачивания через сутки.

«Это свидетельствует о том, что механизм формирования морщин — не случайное явление, а системный физиологический процесс», — делают вывод ученые.

Исследователи объясняют, когда кожа намокает, вода проникает через открытые потовые протоки, вызывая снижение концентрации соли в наружном слое кожи. Это изменение химического состава посылает нервные сигналы в мозг, которые активируют сужение кровеносных сосудов — так называемый вазоконстрикторный рефлекс. В результате сосуды сокращаются, тянутся и немного смещаются, что и приводит к образованию характерных складок и морщин. Герман подчеркивает, что кровеносные сосуды не меняют своего положения значительно, а лишь немного смещаются относительно друг друга, создавая те самые узоры.

Интересно, что эти морщины не стали побочным эффектом или случайной деформацией кожи. Они служат важной функцией — повышают сцепление с влажными поверхностями, что облегчает ходьбу по мокрым предметам или хват за скользкие поверхности. В условиях, когда кожа становится влажной, такие складки помогают избежать скольжения и обеспечивают лучшее сцепление, что особенно важно для выживания в природных условиях.

Ученые предполагают, что временная текстура может снижать чувствительность пальцев или делать их более уязвимыми для травм. Однако точные причины этого пока остаются неизвестными, и исследователи продолжают изучать механизмы, лежащие в основе этого явления.

Ранее считалось, что появление морщин связано с отеками, вызванными задержкой жидкости. Однако исследования 2016 года показали, что для этого необходимо набухание кожи минимум на 20 процентов. Также было установлено, что у людей с поврежденными нервами не происходит образования морщин, что указывало на важную роль нервной системы в этом процессе. Герман и его команда проверили это на одном из своих студентов, у которого был поврежден срединный нерв в пальцах, и обнаружили, что морщин у него не образовалось — подтверждая гипотезу о нервной регуляции.