Поставки планшетов снова выросли

В первом квартале 2025 года мировые поставки планшетов выросли, лидером рынка осталась Apple. Об этом сообщается в отчете на сайте агентства Canalys.

За квартал сегмент вырос на 8,5 процента, на глобальный рынок было поставлено 36,8 миллиона единиц техники.

«Рост наблюдался во всех регионах и был в основном обусловлен потребительскими и образовательными циклами обновления», — заметили специалисты компании.

Рост поставок произошел по нескольким причинам. В Китае наблюдался всплеск потребительского спроса, связанный с государственными субсидиями на покупку гаджетов. В США рост продаж произошел отчасти из-за новых тарифов президента Трампа — потребители закупались техникой, ожидая повышения цен.

Также поставки росли из-за необходимости в обновлении. Специалисты Canalys заметили, что предыдущий цикл обновления пришелся на пандемию COVID-19, когда потребители приобретали технику для удаленной работы. Жизненный цикл подобного типа устройства составляет как раз около 5 лет.

Лидером рынка планшетов осталась Apple, которая поставила 13,7 миллиона устройств, завоевав долю 37,3 процента. Ниже расположились Samsung и Xiaomi — их доля составила 18 и 8,3 процента.

В феврале специалисты Canalys рассказали, что корпорация Apple сохранила лидерство на рынке планшетов в 2024 году. Она отгрузила на рынок 56,9 миллиона устройств, получив долю 38,6 процента.