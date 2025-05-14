Видео с дрона, недавно набравшее популярность в соцсетях, показало невероятные масштабы солнечной электростанции в китайской провинции Гуйчжоу. Гигантский горный хребет буквально покрыт панелями, уходящими за горизонт — дрону даже не хватило заряда, чтобы заснять все, сообщает портал Futurism. Это наглядная иллюстрация того, как Китай стал глобальным лидером в солнечной энергетике.

По старым данным China Daily, первые установки в Гуйчжоу появились лишь в 2015 году, но за считаные годы регион стал важной точкой на энергетической карте Китая. К 2018 году здесь вырабатывалось 1,75 миллиона киловатт солнечной энергии в год — достаточно, чтобы обеспечить около 1300 китайских домохозяйств (среднее потребление — 1332 кВт·ч в год на дом в 2024 году).

К 2020 году объем солнечной генерации в провинции вырос более чем в 5 раз и превысил 10 миллионов киловатт. К 2023 году — уже 15 миллионов. Такой рост стал возможен благодаря государственным субсидиям, дешевым банковским кредитам и доступной земле в регионе. Несмотря на сложный рельеф и влажный климат, горная провинция, ранее не подходящая для сельского хозяйства, оказалась идеальной для солнечных ферм.

Это не просто локальный успех, а часть масштабной государственной стратегии. В 2020 году Китай пообещал утроить производство возобновляемой энергии к 2030 году. И, похоже, страна достигнет этой цели раньше — возможно, уже до конца 2025.

По оценке Global Energy Monitor, к 2024 году Китай отвечал за 64% строительства всей коммунальной солнечной и ветровой инфраструктуры в мире — 339 ГВт мощностей находились на стадии возведения. Для сравнения, суммарный объем у следующих четырех стран — США, Бразилии, Великобритании и Испании — составил лишь 72 ГВт. В 2025 эти объемы выросли еще на 10%.

Тем не менее, путь к углеродной нейтральности (цель поставлена на 2060 год) остается долгим. Несмотря на снижение потребления угля, он по-прежнему обеспечивает около 57% выработки электроэнергии в стране. Но успехи в солнечной энергетике неоспоримы:

Гигантская солнечная ферма в Гуйчжоу — это не только зрелищный контент для соцсетей, но и пример того, как меняется глобальный энергетический ландшафт.