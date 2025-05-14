Samsung назвала сроки выпуска One UI 8 на Android 16

Компания Samsung намерена начать развертывание обновления One UI 8 на базе Android 16 для своих устройств Galaxy уже летом 2025 года. Об этом сообщает портал Android Authority.

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Оболочка Samsung One UI 8 на базе Android 16 уже активно проходит тестирование, которое будет краткосрочным и ограниченным по количеству моделей, однако процесс перехода на стабильную версию обещает быть быстрым и масштабным. В числе первых устройств, претендующих на обновление, названы будущие флагманы Galaxy S25, Z Fold6 и Z Flip6.

Новые складные смартфоны Galaxy Z Fold7 и Z Flip7, которые, по слухам, будут представлены этим летом, поступят в продажу уже с предустановленной One UI 8.

Существенных функциональных изменений в новом обновлении не предвидится: ключевые улучшения были реализованы в One UI 7. Причем One UI 8 будет развертываться без задержек и технических проблем, которые ранее сопровождали актуальную версию.

Компания Samsung задержала выход обновления One UI 7 для своих смартфонов, в том числе флагманских, на несколько месяцев. Долгое время единственными устройствами на базе свежей прошивки оставались устройства серии Galaxy S25, вышедшие с предустановленной One UI 7 с Android 15.