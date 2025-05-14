Как долгие рабочие часы влияют на мозг

Работа больше 52 часов в неделю приводит к серьезным последствиям для отделов мозга. К такому выводу пришли исследователи южнокорейских университетов Чунг-Анг и Ёнсе.

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Ученые заметили, что у тех, кто работал больше 10 часов в день уже через месяц произошли физиологические изменения. У них снизился уровень серого вещества в отделах, ответственных за память, внимание и эмоции. Это привело испытуемых к хронической усталости и выгоранию.

Отмечается, что восстановить нормальную работу мозга возможно. Для этого необходимо полное отсутствие стресса в течение длительного времени. Уточняется, что исследование пока не обладает серьезной выборкой. В нем приняли участие только 110 работников сферы здравоохранения в Южной Корее.

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