Как археологи определяют пол древних скелетов?

Каждый раз, когда археологи находят древние человеческие останки, они зачастую пытаются определить, кому принадлежали кости — мужчине или женщине. Но как ученые получают эту информацию? Портал livescience.com рассказал, какими методами специалисты уточняют пол древних людей.

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Для того, чтобы установить, кому принадлежал тот или иной скелет, специалисты обычно обращают внимание на различия в форме и размере определенных костей. Зачастую для этого проводятся замеры длинных, тонких костей, таких как бедренная и берцовая кость, после чего в ход идут статистические методы.

Мужчины в среднем на 15% крупнее женщин, но ученым нужно учитывать множество переменных, потенциально способных повлиять на размер тела: от диеты и генетики до истории заболеваний и окружения. Даже среди представителей одного пола порой бывают достаточно сильные различия.

Большинство техник, опирающихся на замеры, заведомо предполагают, что мужчины крупнее и выше женщин — точность результатов, полученных таким образом, составляет 80-90%. Однако если у скелета есть хорошо сохранившаяся тазобедренная кость, то статистика и прогнозы ни к чему. Исследователи могут использовать более точную процедуру — т.н. метод Фениса.

Метод Фениса назван в честь антрополога, который предложил его в 1960-х. Он предполагает уточнение половой принадлежности скелета по тазовой кости, потому что у мужчин и женщин она немного разная. Если она повыше, то, скорее всего, скелет принадлежал мужчине, а если шире — то женщине. Опытный археолог, владеющий данным методом, может предсказать пол скелета с точностью до 95%.

Анализ ДНК — еще один достаточно точный метод получения информации; он предполагает идентификацию варианта гена, который связан с выработкой зубной эмали. Лабораторный анализ позволяет добиться 99% точности, даже если скелет древний. Но здесь важно иметь в виду, что ДНК со временем деградирует, поэтому далеко не каждую находку можно изучить подобным образом.

При этом многие археологи считают, что, несмотря на высокую точность метода Фениса, он игнорирует многие другие нюансы биологического пола, которые вытекают из взаимодействия хромосом, гормонов, гонад и гамет. Так, примерно 1,7% человеческой популяции проявляют признаки интерсексности. Например, гиперплазия надпочечников приводит к чрезмерной выработке мужских гормонов, из-за чего женские гениталии при рождении могут выглядеть нечетко. А синдром Клайнфельтера, или хромосомы XXY, выражается в уменьшенных яичках и увеличенной груди среди мужчин.

Другими словами, изучение скелетов и определенные техники позволяют ученым сделать некоторые догадки и получить частичную информацию о человеке, но они не подскажут, кем он был при жизни.