Обнаружен новый вид рыб

Ученые описали новый для науки вид пескарей из бассейна реки Урал и потому назвали его Gobio uralensis. Оказалось, что этот вид по внешним признакам наиболее близок к волжскому пескарю, обитающему на территории Европейской части России, а генетически — к маркакольскому, населяющему реки Казахстана и Китая. Это может говорить о том, что уральский пескарь появился в далеком прошлом в результате скрещивания европейских и азиатских линий пескарей. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Zoosystematics and Evolution.

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Пресноводные рыбы составляют половину от общего видового разнообразия рыб несмотря на то, что пресные водоемы занимают всего 0,8% от поверхности земного шара. При этом даже в самых хорошо изученных регионах до сих пор иногда находят ранее неизвестные науке виды рыб. Так, например, долгое время считалось, что пескари вида Gobio gobio, распространенные практически по всей Евразии и внешне отличающиеся в разных районах континента, просто характеризуются высокой внутривидовой изменчивостью. Однако ученые с помощью генетического анализа показали, что на территории Европы и Азии есть несколько отдельных видовпескарей, которых раньше относили к обыкновенному пескарю Gobio gobio. При этом оставалась высокая вероятность, что не все виды обнаружены и описаны.

Биологи из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (Москва), Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН (Борок) и Зоологического музея Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) исследовали пескарей, обитающих в бассейнах Урала, Волги и Оби, чтобы лучше понять, какие виды здесь встречаются.

Авторы выловили рыб, исследовали их внешние особенности (морфологию) и провели генетический анализ. С использованием морфологического и генетического анализа исследователи выделили четыре вида пескарей — Gobio volgensis, Gobio sibiricus, Gobio acutipinnatus и ранее неизвестный науке вид, который назвали уральским пескарем Gobio uralensis. Выбор наименования связан с тем, что этот вид ученые обнаружили в верхнем и среднем течении реки Урал, которая считается границей между Европой и Азией.

Уральский пескарь по внешним признакам оказался наиболее похожим на волжского пескаря Gobio volgensis, обитающего в Волге на территории Европейской части России, но генетически от него весьма далек. По последовательностям ДНК митохондрий (энергетических станций клеток), которую часто используют для установления родства организмов, Gobio uralensis был ближе всего к маркакольскому пескарю Gobio acutipinnatus, обитающему в бассейне верхнего Иртыша (речная система Оби) в пределах Казахстана и Китая.

© Turbanov et al. / Zoosystematics and Evolution, 2025

Соответственно, срединное положение ареала нового вида между Европой и Азией сказалось на его близости сразу к двум группам пескарей: морфологически — к европейским, а генетически — к азиатским. Не исключено, что вид Gobio uralensis мог возникнуть в далеком прошлом в результате гибридизации древних линий, ведущих к современным видам Gobio acutipinnatus и Gobio volgensis, когда бассейн Каспия (речная система Урала) мог быть связан с Обской речной системой через Тургайскую ложбину в ледниково-межледниковые периоды плейстоцена (2,58 миллиона лет назад — 11,7 тысяч лет назад). Во время этой связи разные эволюционные линии рыб приходили в движение вместе с водными массами, проникая в ареал других близкородственных видов.