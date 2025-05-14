Трутнев: ситуация с производством самолёта «Байкал» зашла в тупик
Заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прокомментировал ситуацию с производством самолёта «Байкал».
«Вы знаете, что у нас велась работа по разработке самолёта «Байкал», но она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолёт «Байкал» у нас не ожидается», — приводит его слова РИА Новости.
Он добавил, что выходить из ситуации «придётся ремоторизацией самолётов Ан-2».
Между тем в марте этого года глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил об изготовлении трёх образцов лёгкого самолёта «Байкал».