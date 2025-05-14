Разработан умный композит из остатков сгоревшего угля

Ученые из Института химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН и Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН разработали умный композит из ценосфер золы, которые остаются после сжигания угля на ТЭЦ. Его можно применять в строительстве в качестве сенсора, сообщает издание "Наука в Сибири".

Ценосферы - побочный продукт сжигания угля. Это сферы из алюмосиликатов диаметром около 100 микрон (примерно с человеческий волос), заполненные оксидами углерода и азота. Мировой объем ценосфер - порядка 700 миллионов тонн. Раньше считалось, что это отходы, однако сегодня им находят полезное применение.

"Капсулу с материалом помещают внутрь, например, опоры моста, где она будет находиться под постоянным воздействием внешнего давления. Как только давление достигает предельного значения, происходит переключение проводимости и датчик срабатывает, передавая информацию о возможной проблеме, такой как угроза обрушения", - говорится в материале издания.

Отмечается, что, если необходимо контролировать проводимость в зависимости от колебаний давления, изначально материал должен быть диэлектриком, чтобы минимизировать влияние электростатических зарядов. Это делает композит идеальным для применения, например, в бурении, где важнее всего контролируемые условия и безопасность.