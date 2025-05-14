Учёный Эйсмонт: на Солнце произошёл выброс плазмы
Ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал RT о выбросе плазмы, который произошёл на Солнце.
«На Солнце произошёл выброс плазмы. Если плазма достигнет Земли, то прогнозируются магнитные бури. Всё зависит от мощности выброса и от его направления. Если мощный выброс, то за сутки он доберётся до Земли, если не очень мощный — за трое суток. Промахнется этот выброс плазмы? Здесь частые ошибки и тревога оказывается ложной», — объяснил учёный.
По его словам, если этот поток плазмы достигнет Земли, то образуются магнитные бури.
«Если мощный выброс, то могут появиться полярные сияния даже на низких широтах. Магнитные бури влияют на космические аппараты, работающие около Земли. Могут быть помехи со связью, с навигацией. Люди чувствительные к магнитным бурям могут замечать недомогание», — подчеркнул Эйсмонт.