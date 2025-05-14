Ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал RT о выбросе плазмы, который произошёл на Солнце.

«На Солнце произошёл выброс плазмы. Если плазма достигнет Земли, то прогнозируются магнитные бури. Всё зависит от мощности выброса и от его направления. Если мощный выброс, то за сутки он доберётся до Земли, если не очень мощный — за трое суток. Промахнется этот выброс плазмы? Здесь частые ошибки и тревога оказывается ложной», — объяснил учёный.

По его словам, если этот поток плазмы достигнет Земли, то образуются магнитные бури.