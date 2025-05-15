SpaceX захотела вытеснить с рынка GPS

Компания SpaceX обратилась в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с предложением рассмотреть возможность использования своей обширной спутниковой группировки Starlink для предоставления критически важных услуг позиционирования, навигации и синхронизации времени (PNT). Инициатива была представлена в письме регулятору от 8 мая 2025 года в рамках обсуждения путей развития будущих систем PNT. Об этом сообщает издание PCMag.

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В своем обращении SpaceX сообщила, что уже активно работает над интеграцией функционала PNT в свою глобальную сеть низкоорбитальных спутников, изначально предназначенную для широкополосного доступа в интернет и мобильной связи. Запуск мобильного сервиса Starlink с прямой связью со смартфонами, разрабатываемый совместно с оператором T-Mobile, запланирован на июль 2025 года и также будет использовать эту инфраструктуру.

SpaceX подчеркнула, что возможности ее спутниковой сети могут «эффективно дополнить» существующую систему GPS, которая традиционно управляется Министерством обороны США. Компания назвала это «особенно привлекательной возможностью» для «быстрого развертывания спутниковых группировок нового поколения», способных одновременно обеспечивать услуги PNT, низкую задержку передачи данных и повсеместную мобильную связь.

Хотя в письме не были раскрыты технические детали реализации публичного доступа к PNT через Starlink, SpaceX выразила готовность сыграть «ключевую роль» в создании более устойчивой и защищенной инфраструктуры позиционирования и навигации. Эта инфраструктура, по словам компании, может быть развернута не только для нужд США, но и для более чем 130 стран, где в настоящее время функционирует сервис Starlink.

Предложение SpaceX прозвучало на фоне растущей актуальности поиска альтернативных решений PNT. Это связано как с потенциальной уязвимостью единой системы GPS, так и с необходимостью сохранения и усиления технологического лидерства Соединенных Штатов в этой стратегически важной области.