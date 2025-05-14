Возникновение каньона Йосемити связали с вулканом-«призраком»

Новая гипотеза предлагает, что Йосемитская долина была вырезана древним вулканом и исчезнувшей рекой, что меняет устоявшиеся представления о формировании этого знакового ландшафта, пишет Live science.

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Стены каньона Йосемити возвышаются над дном долины на 1219 метров. Традиционно это явление объяснялось поднятием гор Сьерра-Невада в последние 10 миллионов лет. Считалось, что это привело к увеличению наклона рек и ускоренной эрозии подстилающего гранита.

Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале Geosphere, бросает вызов этой версии. По словам одного из авторов Мэнни Габета, геоморфолога из Университета Сан-Хосе (Калифорния, США), формирование Йосемити лучше объясняется рекой, исчезнувшей миллионы лет назад.

«Когда-то здесь была большая река, и теперь этой реки больше нет», — сказал Габет.

Хотя ледники за последние 2-3 миллиона лет способствовали углублению Йосемити, они заполнили уже существующую долину. Это ставит вопрос: как же каньон возник изначально?

Есть несколько загадок, которые подъем гор не объясняет. Одна из них — глубина каньона, непропорциональная нынешнему маленькому ручью. Еще одна загадка — массивные отложения вулканических пород в Центральной долине Калифорнии, принесенные рекой Мерсед, но отсутствующие выше по течению. Кроме того, долина реки Туолумне к северу от Мерсед имеет неравномерную форму, что тоже требует объяснения.

Согласно гипотезе Габета, 5-10 миллионов лет назад вулканическая активность покрыла север Сьерра-Невады потоками грязи, сформировав вулканическую равнину. Эти вулканические отложения, все еще видимые к северу от Йосемити, вероятно, сопровождали движение реки в Центральную долину.

Сила этой исчезнувшей реки значительно увеличила бы размер рек, что позволило им сформировать Йосемитскую долину. Это также объясняет топографические особенности вокруг реки Туолумне и отложения вулканических пород.

Хотя как река, так и вулканические образования со временем исчезли, авторы планируют воссоздания древней топографии Сьерра-Невады.