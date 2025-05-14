Найдены останки трехглазого существа, жившего 506 млн лет назад

Палеонтологи из Музея Манитобы и Королевского музея Онтарио обнаружили окаменелость хищного существа, жившего 506 миллионов лет назад. Находку сделали в геологической формации сланцы Берджесс в Канаде.

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Существу присвоили название Mosura fentoni. Оно было размером с указательный палец, обладало тремя глазами, круглым ртом, усеянным зубами, а также когтями и плавательными клапанами по бокам.

Вид отнесли к радиодонтам – вымершим обитателям древних океанов. Считается, что от них произошли современные членистоногие. Но Mosura fentoni обладал особенностью, нетипичной для его сородичей – область тела, похожая на брюшко, на заднем конце состояла из множества сегментов. Жабры также располагались в задней части тела.

Ученые не смогли определить, с чем связана такая особенность. Возможно, это связано со средой обитания или особыми поведенческими чертами. Палеонтологи назвали Mosura fentoni «морской бабочкой» из-за отдаленного сходства с мотыльком.

Авторы исследования указали, что радиодонты были первой группой членистоногих, которая разделилась на ветви эволюционного древа. Они дают представление о предковых чертах всей группы.

Окаменелость сохранилась настолько хорошо, что ученые смогли исследовать детали внутренней анатомии: элементы нервной системы, системы кровообращения и пищеварительного тракта. Вместо артерий и вен у Mosura fentoni была открытая кровеносная система. Сердце перекачивало кровь в большие внутренние полости тела – лакуны.

Новое открытие показало, что ранние членистоногие уже были удивительно разнообразны и адаптировались к условиям окружающей среды таким же образом, как и их дальние современные родственники, сообщает Royal Society Open Science.

Ранее в пустыне Гоби нашли крошечное млекопитающее из эпохи динозавров. Находку датировали позднемеловым периодом (100 66 млн лет назад). Животное было размером с мышь. Оно относилось к ранее неизвестному роду и виду. Предположительно, млекопитающее жило в эпоху раннего распространения покрытосеменных растений на Земле.