Названы самые лучшие планшеты для покупки в 2025 году

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших планшетов, которые эксперты советуют приобрести в 2025 году.

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Открывает список Xiaomi Pad 7, предлагающий 11,2-дюймовый IPS-экран с разрешением 3,2K, частотой 144 Гц и яркостью 800 нит. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 7+ Gen 3. Среди прочих параметров отмечается наличие камер на 13 и 8 Мп, четырех динамиков, емкого аккумулятора. В России планшет предлагают по цене от 29,6 тыс. руб.

Следом идет игровой Lenovo Legion Y700 (2025) за 36,8 тыс. руб. За эти деньги устройство предлагает компактный 8,8-дюймовый IPS-экран с разрешением QHD+, частотой 165 Гц и яркостью 500 нит, флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Он также получил стереодинамики JBL, двойную камеру на 13 и 2 Мп, а среди недостатков называют отсутствие русского языка, так как планшет предназначен для китайского рынка.

Топ-3 замыкает OnePlus Pad 2 с 12,1-дюймовым IPS-экраном с 3K-разрешением, частотой 144 Гц и яркостью до 900 нит. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 8 Gen 3, а аккумулятор емкостью 9510 мАч обеспечивает до 12 часов работы. В России планшет продают от 45 тыс. руб.

В подборку также вошли Honor MagicPad2 и iPad Air 11 M3, которые можно купить по цене от 49,4 и 59,3 тыс. руб.