Бюджетный смартфон Google Pixel 9a испытали ножом и огнем

Известный техноблогер JerryRigEverything подверг бюджетный смартфон Google Pixel 9a серии жестких испытаний на прочность, выявив ряд интересных особенностей. Видео было опубликовано на его YouTube-канале.

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В опубликованном видео блогер выделил одну из ключевых проблем модели — сложность замены аккумулятора. По его словам, конструкция устройства делает процесс извлечения батареи крайне неудобным: стандартные методы, включая использование спирта для ослабления клея, оказались неэффективными.

Тем не менее, в целом сборка смартфона не вызвала у эксперта серьезных нареканий. Единственным компромиссным решением устройства остается пластиковая задняя панель, тогда как в остальном конструкция демонстрирует достойную устойчивость к механическим воздействиям.

Полный тест Google Pixel 9a представлен в видеообзоре, в рамках которого JerryRigEverything испытал устойчивость экрана и корпуса к царапинам, к огню и сгибанию. По итогу эксперимента блогер полностью разобрал устройство, после чего собрал гаджет обратно.