Почему для детей не стоит выбирать электронные книги вместо бумажных

Для детей лучше выбирать бумажные книги вместо электронных, чтобы чтение пошло на пользу и помогало развивать их воображение.

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Об этом kp.ru рассказала кандидат психологических наук, доцент факультета «Психология образования» МГППУ Ирина Рябкова.

«Сила бумажной книги в том, что в любой момент можно остановиться и рассмотреть картинки, сделать акцент на чем-то или обсудить ситуацию, которая произошла с героями. Такие разговоры «вокруг» содержания книги значат не меньшее, а может быть в чем-то и большее, чем сама история», — подчеркнула психолог.

По ее словам, электронные и интерактивные версии произведений могут отвлекать внимание ребенка, потому что в этом случае им хочется нажимать на кнопки, а не следить за сюжетом. Это приводит к исчезновению эмоционального включения и понимания происходящего, заключила Рябкова.