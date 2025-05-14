Назван лидер рейтинга лучших Android-смартфонов

Samsung Galaxy S25 Ultra возглавил рейтинг лучших Android-смартфонов по версии Tom's Guide.

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Модель получила топовое «железо», продвинутую камеру с новым широкоугольным модулем и ИИ-функции Galaxy AI, а также поддерживает стилус, что делает ее универсальным выбором для требовательных пользователей.

На втором месте Google Pixel 9a, который признан лучшим по соотношению цены и качества. У него мощное «железо», оптимизированное ПО и яркий экран, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет максимум возможностей за разумные деньги.

Третье место занял Google Pixel 9 Pro XL, известный передовыми ИИ-функциями. OnePlus 13 получил высокие оценки за быструю зарядку, а Nothing Phone 3a Pro назван лучшим среднебюджетным смартфоном с уникальным дизайном.

Компактный Samsung Galaxy S25 отмечен как лучший выбор для тех, кто ценит высокую производительность в небольшом корпусе. В категории складных смартфонов лучшим признан OnePlus Open, а самой удачной раскладушкой стала Motorola Razr Plus (2024).