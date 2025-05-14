У побережья Австралии обнаружили корабль с сокровищами

Археологи считают, что смогли найти нидерландское торговое судно «Koning Willem de Tweede», которое затонуло в 1857 году.

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Известно, что корабль вышел из Гонконга и высадил в порту Робе 400 китайских шахтеров. В конце июня 1857 года судно попало в шторм. Капитану удалось посадить корабль на мель, но он раскололся и затонул. В результате погибли 16 человек.

Недавно археологи наткнулись на обломки корабля у побережья Южной Австралии. Рядом были обнаружены осколки древнекитайской керамики, железные элементы якорного механизма.

Также магнитометр выявил крупные железные артефакты, соответствующие размерам 42-метрового корабля. Археологи надеются, что на судне сохранились сокровища, перевозимые экипажем. Работа по извлечению обломков корабля продолжится, сообщает Planet Today.