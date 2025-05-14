SpaceX провела успешные статические огневые испытания Starship

SpaceX провела статические огневые испытания двигателей разгонного блока Ship 35 в рамках подготовки к девятому полёту транспортной системы Starship, запланированному на конец мая. Прожиг продлился 60 секунд.

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После испытаний Ship 35 инженеры начали готовить первую ступень сверхтяжёлой ракеты-носителя Super Heavy Booster 14 к транспортировке на стартовую площадку, это станет её вторым полётом и первым повторным использованием. При этом девятый испытательный запуск ракеты Starship был перенесён на 21 мая, с целью отработки технологий многоразового использования, включая повторное использование носителя, хотя испытания признаны успешными.

В ходе полёта планируется безопасное возвращение Ship 35 с орбиты с посадкой на воду, а также тестирование систем для будущих полётов на Луну и Марс. Испытательный полёт теперь запланирован на 21 мая, из-за разницы в часовых поясах по мск полёт состоится 22 мая с 02:30 до 04:34.