Apple устранила опасную уязвимость в iPhone 16e

Apple выпустила обновление iOS 18.5 для iPhone, которое включает не только новые функции, но и важные улучшения безопасности. Одним из главных изменений стало исправление серьезной уязвимости в модеме C1, который был внедрен с выходом iPhone 16e. Эта уязвимость позволяла хакерам перехватывать сетевой трафик, создавая угрозу для пользователей.

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Модем C1, впервые представленный в iPhone 16e, был высоко оценен за свою производительность и улучшенное время работы от батареи, которое уступает только iPhone 16 Pro Max. Однако в нем была обнаружена уязвимость, связанная с обработкой данных на уровне базовой станции. Это позволяло злоумышленникам осуществлять атаки типа «человек посередине» или использовать уязвимость для слежки за пользователями.

В обновлении iOS 18.5 Apple устранила эту уязвимость, улучшив управление состоянием системы и добавив новые проверки для предотвращения эксплуатации этой проблемы. Компания также внедрила ряд других исправлений безопасности, включая улучшения в области обработки изображений, Bluetooth, файлов и других функций.