Компании всего мира могут стать «уголовниками» в США

Администрация США выступила с рекомендацией компаниям по всему миру отказаться от применения процессоров для искусственного интеллекта (ИИ) китайского производителя Huawei. По данным газеты Financial Times (FT), которая ссылается на свои источники, использование таких компонентов за пределами США может расцениваться как нарушение американского экспортного контроля и повлечь уголовную ответственность.

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Согласно заявлению Министерства торговли США, процессоры серии Ascend от Huawei подпадают под экспортный контроль, поскольку, по всей вероятности, содержат американские технологии или были произведены с их использованием.

Бюро по вопросам промышленности и безопасности (BIS) при Минторге США уточнило, что ужесточение правил для зарубежных ИИ-чипов включает прямое указание: применение чипов Huawei Ascend за пределами США является нарушением американского экспортного контроля. Речь идет о трех моделях: Ascend 910B, 910C и 910D. По информации бюро, они, предположительно, были разработаны с использованием определенного американского программного обеспечения или технологий либо произведены на оборудовании, являющемся прямым продуктом этих технологий.

Это предупреждение прозвучало на фоне растущей обеспокоенности Вашингтона скоростью, с которой Huawei продвигается в разработке передовых решений для искусственного интеллекта, включая микропроцессоры. Как отмечает FT, Huawei уже начала поставлять клиентам в Китае кластеры ИИ-чипов, которые, согласно заявлениям китайской компании, превосходят аналогичные продукты ведущего американского производителя Nvidia по ключевым показателям, таким как общая вычислительная мощность и объем памяти.

В США опасаются, что этот технологический гигант вскоре начнет предлагать процессоры для ИИ, способные конкурировать с продукцией Nvidia и других американских компаний, на международных рынках, подчеркивает издание.