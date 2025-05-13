В Ираке нашли очень редкий ассирийский рельеф с изображением царя и богов

Немецкие археологи из Гейдельбергского университета (UOH) раскопали в древней Нинивее (современный Ирак) фрагменты монументального барельефа VII века до н.э., изображающего последнего великого правителя Ассирии Ашшурбанипала вместе с верховными божествами. Об открытии сообщается на официальном сайте научного учреждения.

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Ниневия, расположенная рядом с нынешним городом Мосул, была столицей Ассирийской империи и остается одним из важнейших археологических памятников Месопотамии.

Гигантскую каменную плиту длиной 5,5 метра и весом около 12 тонн обнаружили в тронном зале Северного дворца. На рельефе, помимо царя, изображены верховный бог Ашшур и богиня Иштар – покровительница Ниневии, а также мифологические существа.

«Это уникальное изображение – среди тысяч известных нам ассирийских рельефов практически нет сцен с главными божествами», — отметил руководитель раскопок, профессор Аарон Шмитт.

Интересно, что фрагменты рельефа сохранились благодаря тому, что были захоронены в яме еще в эллинистический период (III-II вв. до н.э.), что и позволило им избежать внимания предыдущих исследователей.

Ученые планируют детально изучить находку и в перспективе вернуть ее на первоначальное место – в нишу напротив главного входа тронного зала, где рельеф смогут увидеть посетители.