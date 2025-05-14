iPhone лишится выреза Dynamic Island

Флагманский iPhone 18 Pro избавится от традиционного выреза в дисплее и получит подэкранную биометрическую систему Face ID. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на вице-президента Counterpoint Research Росса Янга и гендиректора OTI Lumionics Майкла Хеландера.

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Согласно источнику, OTI Lumionics ожидает появления устройств с подэкранным Face ID в 2026 году, что косвенно указывает на планы Apple.

«Это говорит о том, что модели iPhone 18 Pro будут иметь функцию Face ID под панелью, а за ними последуют другие бренды и модели», — заявил Янг.

Кроме того, по данным The Information, фронтальные камеры в iPhone 18 Pro могут разместиться в верхнем левом углу экрана, а не по центру. Насколько удачным будет такое решение, неизвестно, однако Android-производители отказались от размещения селфи-камер по углам.

Сохранит ли вырез Dynamic Island свой функционал, раз вместо широкого выреза в будущих моделях iPhone будет небольшой вырез, не сообщается.

До выхода iPhone 18 Pro остается более года или около 16 месяцев. В сентябре 2025 года ожидается презентация серии iPhone 17, в которую войдет новая для Apple модель, iPhone 17 Air. Гаджет предложит сверхтонкий корпус и компромиссные характеристики.