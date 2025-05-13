Астрономы засекли необъяснимые пульсации звезд, намекающие на инопланетян

В ходе многолетних поисков в рамках программы поиска внеземного разума (SETI) астрономы зафиксировали странные оптические сигналы от двух солнцеподобных звезд. Эти необычные импульсы, обнаруженные ветераном NASA Ричардом Стэнтоном, не поддаются стандартным объяснениям и вновь поднимают вопрос о возможном существовании внеземных технологий. Исследование опубликовано в научном журнале Acta Astronautica (ActAstro).

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Используя 30-дюймовый телескоп в калифорнийской обсерватории Шей-Медоу, Стэнтон в течение нескольких лет наблюдал более 1300 звезд, похожих на наше Солнце. Особый интерес вызвали сигналы от звезды HD 89389 в созвездии Большой Медведицы, находящейся примерно в 100 световых годах от Земли. В 2023 году телескоп зафиксировал два идентичных оптических импульса с интервалом 4,4 секунды, демонстрирующих необычайно сложную структуру.

Анализ исторических данных выявил аналогичные сигналы от другой звезды — HD 217014 (51 Пегаса), расположенной в 50 световых годах от Земли. Эти импульсы, зарегистрированные в 2021 году, были первоначально списаны на помехи от птиц, но последующее исследование исключило такую возможность.

Особенность этих сигналов заключается в их уникальных характеристиках. Звезды демонстрировали резкие изменения яркости в течение десятых долей секунды — явление, которое невозможно объяснить атмосферными эффектами или случайными шумами оборудования. Более того, тонкая структура импульсов повторялась с поразительной точностью, что исключает простые природные объяснения.

Стэнтон рассмотрел различные гипотезы происхождения этих сигналов. Атмосферные явления, такие как ударные волны, маловероятны из-за требуемой точной синхронизации. Версия о прохождении объектов Солнечной системы также не подтвердилась — дополнительные наблюдения не выявили никаких движущихся тел вблизи этих звезд. Даже экзотические объяснения, включая гравитационные волны, не могут полностью объяснить наблюдаемые явления.

Эти открытия имеют особое значение для поиска внеземного разума. Если сигналы действительно имеют искусственное происхождение, их источник должен находиться относительно близко к Земле, возможно, даже в пределах нашей Солнечной системы. Однако ученые подчеркивают, что пока рано делать какие-либо определенные выводы.