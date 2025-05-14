Гонка за ИИ: ОАЭ получат продвинутые чипы Nvidia, а Хуанг - миллионы долларов

Соединенные Штаты рассматривают сделку, по которой ОАЭ смогут закупить более 1 млн продвинутых чипов компании Nvidia, сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, сделка предусматривает поставки для ОАЭ порядка 500 тыс. процессоров в год. Одна пятая часть упомянутого числа чипов может быть поставлена G42 - ведущей на территории ОАЭ фирме по разработке искусственного интеллекта - остальные процессоры будут направлены в американские компании, занимающиеся в ОАЭ строительством дата-центров. Одной из таких компаний может стать OpenAI, которая может объявить о строительстве своего дата-центра в ОАЭ уже на этой неделе.

Отмечается, что условия сделки пока согласованы не до конца и могут быть изменены.

Ранее агентство сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления экспортных ограничений на поставки высокотехнологичных чипов Nvidia в Объединенные Арабские Эмираты. По данным Bloomberg, текущие ограничения, введенные прошлой администрацией Джо Байдена, мешают ОАЭ реализовывать амбициозные проекты в области искусственного интеллекта.

Американский лидер прибыл 13 мая в Саудовскую Аравию в рамках ближневосточного турне. Планируется, что США и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива проведут совместный саммит 14 мая в Эр-Рияде.