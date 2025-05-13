На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Первую за полтора месяца мощную вспышку зарегистрировали на Солнце 13 мая. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

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Отмечается, что мощную вспышку X1.2 зарегистрировали в 18:38 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4079 (N07W81). Ее продолжительность составила 19 минут. Вспышку зафиксировали на западном краю Солнца, опасности для Земли она не представляет.

Напомним, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.