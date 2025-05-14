Google создаст ИИ-помощника для разработчиков ПО

Google разрабатывает новый программный агент искусственного интеллекта (ИИ), предназначенный для помощи разработчикам на всех этапах создания программного обеспечения. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

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По данным издания, агент способен выполнять задачи, связанные с программированием, в том числе реагировать на поручения и оформлять техническую документацию. Несколько сотрудников компании и сторонних разработчиков уже видели демонстрации возможностей новой технологии.

Кроме того, Google может показать, как ее голосовой ИИ Gemini работает в связке с гарнитурами. Такая интеграция может быть представлена в рамках ежегодной конференции для разработчиков, которая пройдет в ближайшее время.

На запрос журналистов о новых продуктах Google комментировать ситуацию не стала.