Ученые выяснили, как музыка влияет на человеческий мозг

Группа ученых под руководством Эдварда Ларджа из Университета Коннектикута выяснила, что человеческий мозг не просто обрабатывает музыка, а синхронизируется с ней на физическом уровне. Их исследование опубликовано в Nature Reviews Neuroscience.

Согласно теории нейронного резонанса, человеческий мозг не просто предсказывает музыкальные паттерны, а создает собственные колебания, которые синхронизируются со звуковыми волнами.

«Эта теория предполагает, что музыка обладает силой не только потому, что мы ее слышим, но и потому, что она воздействует на наш мозг и тело. Это имеет большое значение для терапии, образования и технологий», — сказала нейробиолог из Университета Макгилла в Канаде Кэролайн Палмер.

Авторы исследования указали, что нейроны в мозге естественным образом колеблются на разных частотах и, когда человек слушает музыку, эти колебания подстраиваются под ритм и высоту звука. Чем стабильнее синхронизация, тем приятнее нам кажется музыка, что объясняет, почему одни аккорды звучат гармонично, а другие — нет. Еще одним из интересных феноменов является восприятие «пропавшего пульса» — ситуация, когда в музыке нет четкого удара на каждой доле, но человек все равно ощущает ритм и двигается в такт. Это объясняется тем, что наш мозг самостоятельно генерирует недостающие частоты, тем самым заполняя пробелы.

Таким образом новое исследование доказало, что прослушивание музыки является физическим процессом, в котором участвует не только слух, но и весь мозг.