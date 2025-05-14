Установлены сроки заселения Шотландии древними людьми

Обнаружение затопленных каменных кругов и орудий каменного века на острове Скай показало, что люди заселили север Шотландии около 11 000 лет назад. Это самое северное поселение верхнего палеолита в регионе, пишет Live science.

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Знаковое открытие, возглавляемое Карен Харди, специалистом по доисторической археологии из Университета Глазго, опубликовано в журнале Quaternary Science.

Оценивая время отступления ледников и подъема уровня моря, исследователи пришли к выводу, что эти круги вероятно были созданы в конце последнего ледникового периода. Датировка совпадает с оценками аналогичных каменных кругов в Норвегии, — 11 000-10 500 лет назад. Как предполагается, это остатки жилищ, покрытых шкурами.В это время суша соединяла остров Скай с материковой Шотландией, что позволяло древним людям мигрировать из Германии и Бельгии. Изобилие каменных орудий и загадочных круговых структур свидетельствует о том, что они основали стабильное прибрежное сообщество.