В РФ завершены летные испытания аппаратов "Ионосфера-М" N1 и N2

В России завершились летные испытания спутников «Ионосфера-М» № 1 и № 2, входящих в состав новой космической системы «Ионозонд». Государственная комиссия признала испытания успешными и рекомендовала систему к вводу в эксплуатацию, сообщили в госкорпорации Роскосмос.

Аппараты разработаны корпорацией «ВНИИЭМ», которая входит в состав госкорпорации «Роскосмос». Наземный комплекс для приема и обработки данных создан научным центром «Планета» Росгидромета.

Космическая система предназначена для мониторинга состояния околоземного пространства, или так называемой «космической погоды». С ее помощью можно наблюдать за изменениями в ионосфере — важном слое атмосферы, влияющем на распространение радиоволн.

Спутники будут собирать данные о взаимодействии ионосферы с нижними слоями атмосферы, что поможет в построении трехмерной модели этого слоя и улучшит прогнозы условий для радиосвязи.

Сейчас в составе орбитальной группировки два спутника, запущенные в ноябре 2024 года.