Роскосмос рассказал о работе «Восточного» на фоне лесного пожара

Подразделения космодрома "Восточный" в Амурской области продолжают работать штатно на фоне ликвидации лесного пожара в окрестностях. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Как подтвердили в организации, пожар возле наукограда Циолковский уже локализован, угрозы городу и инфраструктуре "Восточного" нет.

"Все подразделения космодрома продолжают работать штатно, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиком работ", - пояснили в "Роскосмосе".

В ведомстве добавили, что сейчас ведется полная ликвидация отдельных очагов возгорания.

Накануне лесной пожар подступил вплотную к наукограду Циолковский в Амурской области. Он начался в лесном массиве Свободненского района и быстро распространился из-за сильного ветра.

Объятый огнем лес, подступивший к жилым домом, очевидцы сняли на видео. Спустя несколько часов власти города сообщили, что пожар локализован.