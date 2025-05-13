Россиян предупредили о частых поломках популярных игровых ноутбуков

Специалисты сервисных центров отметили массовые поломки ноутбуков MSI Raider GE77HX, GE76HX, GE78HX, GE66HX и GE68HX, связанных с питанием видеокарты. Об этом сообщает Ferra.

© Газета.Ru

Несмотря на цену около €5000 (около 450 тыс. руб.), ноутбуки MSI Raider оказались подвержены серьезным неисправностям после окончания гарантии. По данным блогера и специалиста сервисного центра с канала «Notebook1. Ассоциация сервисных центров», основная проблема заключается в зависании ноутбука, после чего дискретная графика Nvidia GeForce RTX 3080 Ti перестает отображаться в системе. Включение дискретного режима приводит к полному исчезновению видеокарты, а вернуть ее в рабочее состояние невозможно.

Диагностика показала отсутствие питания видеопамяти и GPU, несмотря на то, что питание PCIe остается активным. Причиной сбоя стал пробой сдвоенного MOSFET, что привело к сгоранию измерительного резистора. В редких случаях проблему удается устранить заменой MOSFET ZF906, однако чаще требуется полная замена видеокарты, что значительно увеличивает стоимость ремонта.

Отмечается, что одному из пользователей MSI Raider удалось восстановить ноутбук, потратив 19 тыс. руб.