США хотят блокировать видеокарты в Китае и, возможно, в России

В США разрабатывается новый законопроект, который может обязать ведущих производителей полупроводников, таких как Nvidia, Intel и AMD, оснащать свою продукцию встроенными системами геолокации. Согласно информации портала Tom's Hardware (TH), эта мера призвана позволить американскому правительству контролировать местоположение высокотехнологичных компонентов и, при необходимости, дистанционно ограничивать их работу в странах, находящихся под санкциями Соединенных Штатов, в первую очередь в Китае.

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Инициатива затрагивает широкий спектр мощного оборудования, включая продвинутые видеокарты, серверные решения и процессоры, ориентированные на задачи искусственного интеллекта. В перечень подпадающих под контроль устройств вошли компоненты классов 3A090 и 4A090, что включает такие популярные модели, как GeForce RTX 4090 и RTX 5090.

Предполагается, что законопроект наделит министерство торговли США полномочиями по проверке местоположения экспортируемой электроники. Производителям будет предоставлено шесть месяцев на внедрение требуемых систем отслеживания после принятия закона. Эксперты рынка уже выражают опасения, отмечая, что реализация этих требований создаст существенные технические сложности, особенно для продуктов, которые уже находятся в производстве или были разработаны ранее.