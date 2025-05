Имена рассказали о жизни в древнееврейских царствах

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, раскрывает незаметные до этого особенности общества в древних еврейских царствах через анализ личных имен. Ученые применили методы, обычно используемые в экологических исследованиях, к данным по онимии — именам, выгравированным на глине и камне более 2500 лет назад, сообщает Еврейский университет в Иерусалиме.

Исследование проанализировало данные периода 950–586 гг. до н. э. В царстве Израиль обнаружилось гораздо большее разнообразие имен, чем в Иудее, что предполагает более открытую, космополитическую общественную систему. Авторы заметили, что разнообразие имен в Иудее со временем снижалось, вероятно, из-за растущей религиозной централизации и политического контроля.

Также проявились географические закономерности: в столице Израиля Самарии разнообразие имен было меньше, чем на периферийных регионах. В Иудее наблюдалась противоположная картина: в Иерусалиме большее разнообразие имен, чем в остальной части царства, что указывает на более концентрированную элиту в столице, возможно, из-за притока беженцев после ассирийских походов.

«Имена — это культурные артефакты. Разнообразие имен может раскрыть закономерности идентичности и открытости», — утверждает доктор Барак Собер, один из руководителей исследования.

Исследователи проанализировали более 1000 имен из археологических источников (по большей части печати и надписи на сосудах), применяя статистические методы, изначально разработанные для изучения биоразнообразия.

Профессор Израэль Финкельштейн, один из руководителей исследования, отметил, что результаты согласуются с археологическими данными о космополитичности Израиля, обусловленной его стратегическим расположением на торговых путях.

По словам авторов, методы были проверены на современных наборах данных имен из нескольких стран, выявляя устойчивые закономерности: например, большее разнообразие женских имен и увеличение разнообразия имен с 1960-х годов.

В этом исследовании, несмотря на ограничения данных (по большей части сохранились имена богатых и знатных мужчин), сравнение царств предлагает новые пути для исторических и археологических исследований.