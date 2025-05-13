Ученые предложили простое решение метановой загадки Марса

Ученые из Бельгийского института космической аэрономии и Вашингтонского университета предположили, что загадочные следы метана, которые регистрирует Curiosity, могут поступать из самого марсохода. Об этом сообщает Phys.org.

В последние десять лет марсоход Curiosity не раз находил метан на поверхности Марса. Этот газ привлекает внимание исследователей, так как часто он вырабатывается микробами - то есть следы метана могут свидетельствовать о наличии жизни на планете.

Однако команда ученых-скептиков во главе с Себастьеном Вискарди предположила, что газ, обнаруженный Curiosity, может иметь «гораздо более прозаическое происхождение», отмечает Phys.org. По их мнению, метан может поступать изнутри самого марсохода, а не из атмосферы планеты. Исследователи предложили провести эксперимент, который помог бы отличить метан, производимый микробами, от технологического источника метана.

Ученые заявили, что каждый результат, выдаваемый спектрометром Curiosity, представляет собой среднее значение трех отдельных измерений. Хотя эти средние значения обычно указывают на присутствие метана, отдельные измерения гораздо более изменчивы, что ставит результаты под сомнение.

Другая проблема связана с нестабильностью давления газа внутри спектрометра. Два основных отсека - отделение, в котором находится источник лазера, и ячейка с образцом марсианского воздуха, - спроектированы так, чтобы оставаться герметичными друг от друга и от внешней среды. Однако значительные изменения давления, наблюдаемые в обоих отсеках, указывают на проблемы с герметичностью, заявили ученые. Это ставит под вопрос целостность анализируемых образцов воздуха.

Ученые подчеркнули, что как минимум часть метана попала на Марс с Земли. Перед запуском с мыса Канаверал в 2011 году воздух просочился в отсек с лазером. Это загрязнение сохранилось, несмотря на многочисленные откачки газа. Уровень метана в этом отсеке более чем в тысячу раз выше уровня, измеренного в ячейке с образцом марсианского воздуха.

Даже незначительная утечка между камерами может привести к тому, что Curiosity сообщит ошибочные данные об уровне метана. Для устранения этой проблемы исследователи предложили проанализировать содержание метана в одном и том же образце марсианского воздуха в течение двух последовательных ночей. Если концентрация метана окажется выше во вторую ночь, чем в первую, это будет означать, что метан просачивается в образец из самого марсохода, а не поступает с планеты.