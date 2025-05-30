Термины «обезьяна» и «примат» нередко используются как взаимозаменяемые синонимы, но это не совсем корректно. На самом деле, они образуют разные группы животных, и между ними достаточно много различий. Портал livescience.com рассказал, чем обезьяны отличаются от приматов.

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У современных приматов и обезьян есть ряд характерных физических и поведенческих черт, благодаря которым их можно легко разделить на разные категории. Например, если рассматривать ныне существующие виды, то подметить различия достаточно просто.

Так, у большинства обезьян есть хвост; у некоторых — цепкий хвост, который позволяет им хвататься за объекты и держать предметы. Они четвероногие животные, использующие все четыре конечности для передвижения. Обезьяны имеют четыре конечности примерно одинаковой длины, а также гибкий позвоночник.

Обезьян можно дополнительно разделить на классификации Старого и Нового света в зависимости от среды обитания. Обезьяны Старого света живут в Африке и Азии, тогда как обезьяны Нового света — в Центральной и Южной Америках. Первых иногда также называют африканско-евразийскими обезьянами, а вторых — неотропическими.

А вот у приматов хвостов нет. Их прямоходящая конструкция тела позволяет стоять прямо и придает этим животным диспропорциональную длину конечностей — длинные руки, но короткие ноги. Примечательно, что у людей, наоборот, длинные ноги и короткие руки. Помимо этого, приматы обладают более крупным мозгом относительно размера своего тела, чем обезьяны, что означает огромную разницу в интеллекте. Хотя обезьяны способны на комплексное мышление, их когнитивные способности значительно ниже, чем у приматов.

Приматы разделяются на две категории — большие и малые человекообразные. К первым относятся шимпанзе, гориллы, бонобо и орангутанги, а ко вторым — гиббоны и сиаманги. Хотя технически к первой группе можно отнести и современных людей.

Однако на уровне эволюционной истории различия между обезьянами и приматами не такие четкие. Люди отделились от приматов (шимпанзе) от 9,3 до 6,5 млн лет назад, но сами приматы и обезьяны отделились от своего предка еще раньше — 23-34 млн лет назад. По крайней мере, на это намекают старейшие ископаемые останки видов из Старого света, найденные в юго-западной части Танзании.