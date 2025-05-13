Перечислена техника, которой пользуется Путин

В начале мая вышел документальный фильм Павла Зарубина и Саиды Медведевой «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», посвященный президентству Владимира Путина. В ходе интервью глава государства ответил на вопросы о ключевых событиях в стране и мире, а зрители получили возможность увидеть быт президента в Кремле, сообщает портал Hi-Tech Mail.

Особый интерес журналистов вызвали предметы интерьера и бытовая техника, продемонстрированные в фильме. Так, среди показанных устройств Hi-Tech Mail заметил соковыжиматель BORK S703 стоимостью около 54 тыс. руб., очиститель воздуха LG AS60GDPV0 за 59 тыс. руб. со встроенным ионизатором и поддержкой голосового управления с помощью «Алисы».

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Также в фильме можно заметить холодильник швейцарского бренда люксовых бытовых приборов, Liebherr KBes 4350, стоимость которого составляет около 100 тыс. руб.

Кроме того, в фильме была замечена кофемашина Beko TKM8961B стоимостью 23 тыс. руб. Прибор предназначен для приготовления кофе по-турецки и позволяет сварить до шести чашек кофе за одно использование.