Польша шагнула к суборбитальным полётам — в небо взлетел первый твердотопливный демонстратор

Польша успешно запустила одноступенчатый демонстратор своей будущей ракеты на Центральном полигоне польских ВВС в Устке. Как сообщает портал European Spaceflight, запуск был совершен в рамках проекта по разработке трехступенчатой твердотопливной ракеты для доставки исследовательских грузов.

В 2020 году правительство Польши поставило компанию Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 1 (военный авиапроизводитель) во главу консорциума по разработке трехступенчатой системы. В проекте также участвует польский Военный институт технологии вооружения (WITU), а софинансирует программу Национальный центр исследований и разработок.

Цель проекта - разработка трехступенчатой ракеты, способной выводить 40-килограммовую полезную нагрузку на высоту более ста километров. Как подчеркнули в WITU, хотя в первую очередь ракету планируют использовать для суборбитальных полетов в исследовательских целях (доставки грузов для исследований), эта технология может также использоваться для разработки зенитных и тактических ракет.

В пресс-релизе от 9 мая WITU объявил, что одноступенчатый демонстратор ракеты был запущен 15 апреля 2025 года. Разработчики сообщили, что ракета поднялась на высоту в десять километров, после чего была по плану уничтожена бортовой системой прекращения полета. Целью испытания была проверка систем навигации и управления ракеты, характеристик двигателя в условиях полета, системы прекращения полета, телеметрических систем и аэродинамических характеристик.

Следующий испытательный пуск, который запланирован на июнь-август, должен пройти с добавлением второй ступени. В случае успеха планируется провести первое испытание трехступенчатой ракеты до конца 2025 года.