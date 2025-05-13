Двойные импульсы у близких звёзд: NASA-инженер нашел сигналы, которые не объясняет ни одна теория

Бывший инженер NASA Ричард Стантон представил результаты многолетнего исследования в рамках оптического описка внеземных цивилизаций (OSETI). Как сообщает Science Alert, ученому удалось найти загадочные оптические сигналы у двух солнцеподобных звезд, которые не объясняются ни одной теорией.

В рамках исследования Стантон использовал 76,2-сантиметровый телескоп обсерватории Шей-Меддоу в Калифорнии и собственный многоканальный фотометр. С их помощью инженер изучил более 1300 звезд, фокусируясь на поиске сверхкоротких световых импульсов. Такой подход отличается от традиционных радиочастотных методов поиска внеземных цивилизаций и связан с современными способами, вроде Project Starshot.

В своей работе ученый описал два идентичных импульса от звезды HD 89389 в созвездии Большой Медведицы. Разделенные 4,4 секундами сигналы имеют резкое изменение яркости за доли секунды, одинаковую форму и произошли в отсутствие движущихся объектов поблизости. Подобные характеристики исключают возможное влияние атмосферных помех или случайных шумов. Более того, Стантон изучил архив данных и обнаружил аналогичные двойные импульсы у звезды HD 217014 — их зафиксировали в 2021 году и изначально списали на помехи от пролетевшей мимо птицы.

Инженер выдвинул несколько гипотез появления таких сигналов. Они включают в себя дифракцию света в атмосфере, эффект от ударных волн, частичные затмения спутниками, влияние гравитации или даже искусственные источники. Однако ни одно из них не стало исчерпывающим: например, эффект Зоммерфельда, резкое изменение яркости из-за дифракции на острых краях, требует необычных условий. Версия о том, что сигналы являются следствием действий внеземной жизни, остается крайне гипотетической.

Стантон предложил применить сети синхронизированных телескопов для проверки природы импульсов. Это позволит определить скорость, размер и расстояние до гипотетических объектов. Также это помогло бы проверить возможность модуляции света без физического перемещения. Такое исследование позволит ощутимо повысить точность измерений, исключив локальные помехи.