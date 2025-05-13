Как люди пережили глобальную климатическую катастрофу 8200 лет назад

Примерно через 4000 лет после окончания последнего ледникового периода охотники-собиратели столкнулись с очередным резким изменением климата, которое вынудило их быстро приспособиться к значительно более холодному миру.

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Это похолодание, которое ученые называют еще колебание Мезокко, не было таким суровым и продолжительным, как последние этапы ледникового периода, закончившегося около 11 700 лет назад. И все же снижение температур на целых 6 °C всего за несколько десятилетий стало крупнейшей климатической аномалией в голоцене, сильно повлиявшей на становление и развитие цивилизации.

Несмотря на все это, люди выжили — одни переселились в другие места, другие остались на своих землях, говорит профессор Рик Шультинг с факультета археологии Оксфордского университета: «Эти люди не были пассивными жертвами — они быстро адаптировались».

Ученые уже изучали, как событие 8200-летней давности повлияло на население Северного полушария, но большинство исследований носили региональный характер. Чтобы получить более широкую картину, Шультинг и его коллеги сравнили археологические и экологические данные из северо-западной Европы и южной Сибири. Результатами они поделились на страницах Quaternary Environments and Humans.

Археологические данные включали, например, крупные кладбища охотников-собирателей и почти 300 радиоуглеродно датированных останков людей и животных только из Байкальского региона на юго-востоке Сибири. Их сопоставили с высокоточными экологическими записями, такими как пыльца и уголь в озерных отложениях, которые с точностью до десятилетия показывают изменения растительности, климата и активности пожаров в прошлом.

Результаты показали, что люди адаптировались к похолоданию совершенно по-разному. Например, в норвежском Осло-фьорде количество поселений увеличилось — вероятно, потому, что прибрежные общины перешли на морскую диету — рыбу, тюленей и моллюсков, — ресурсы которой оставались стабильными.

Аналогично, у озера Байкал местное население, по-видимому, так успешно переключилось на водные ресурсы, что археологи почти не нашли следов реакции людей на климатические изменения.

Однако вокруг Онежского озера на северо-западе России резко возросло использование кладбищ — но не из-за массовой смертности. Это говорит о том, что охотники-собиратели, вероятно, собирались здесь из-за стабильных запасов рыбы и лосей. В то же время на западном побережье Шотландии люди, судя по всему, оставили прибрежный образ жизни, возможно, уйдя вглубь суши, чтобы переждать холод.

Событие 8200 лет назад служит важной моделью «наихудшего сценария» для понимания резких климатических изменений, говорит археолог Микаэль Маннинен из Хельсинкского университета. Оно показывает, как глобальное потепление может изменить океанские течения и привести к сильным похолоданиям.

По его словам, коллапс Гольфстрима сегодня может привести к аналогичному результату: «Как и 8200 лет назад, людям придется искать способы адаптации к кризису».

Профессор Филипп Кромбе из Гентского университета в Бельгии считает сравнения между регионами в исследовании «чрезвычайно ценными» как для истории, так и для современности: «Мы знаем по нынешним изменениям климата, что их последствия сильно различаются в зависимости от региона. Это исследование подтверждает, что так было и в прошлом».

Результаты не только показывают, как люди реагировали на климатические изменения в прошлом, но и подчеркивают, насколько их возможности отличались от наших, отмечает Шультинг.