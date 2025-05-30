Подземный мир Антарктики: что скрывают льды холодного континента?

На поверхности Антарктика может показаться холодным, плоским и безжизненным местом — и в этом есть доля правды. Но под толстой коркой льда скрывается целый мир: от уникальных биомов, рек и озер до первобытных бактерий и останков древних экосистем. Портал livescience.com рассказал, что ученые изучают под льдами Антарктики.

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Почти 90% Антарктики покрыты слоем льда толщиной в среднем 2,2 километра, и в таком виде регион существует уже 34 млн лет. Однако ученые лишь сравнительно недавно начали открывать тайны, скрывающиеся подо льдом континента.

Так, первой янтарной окаменелостью, найденной в Антарктике, были останки древнего дождевого леса, покрывавшего континент более 90 млн лет назад. Помимо этого, в Антарктике существует свыше 400 подледниковых озер. Крупнейшее из них, озеро Восток, находится на глубине четырех километров под льдом в районе одноименной российской научной станции.

Озера Антарктиды подпитывает комплексная система рек. Она работает примерно так же, как и в других климатах: река втекает в озеро и движется в направлении океана — разница лишь в том, что все это происходит под километрами ледового покрова. А лед, в свою очередь, немного меняет поведение воды. Например, под антарктическими льдами реки вполне могут течь в гору — их направление не определено гравитацией.

Правда, большая часть находок подо льдом не так интересна. Подавляющее большинство территории под ледовым покровом — лишь гранитные скалы и кристаллический грунт. Наибольшую важность для ученых представляют большие пласты влажных отложений, скрывающихся под некоторыми фрагментами льда. По сути, они составляют своего рода опору: лед держится не на воде, а на жидкой грязи. Не так романтично, как горы и долины, но изучение этих пластов необходимо для понимания особенностей антарктического льда.

Наконец, в Антарктике существуют целые регионы, находящиеся ниже уровня моря из-за толщины ледового покрова. Там нет океана, потому что лед занял его место. Если представить, что антарктический лед находится в миске, то сейчас он ближе к краям. А когда лед отступит, он больше сместится в центр и, из-за своей меньшей плотности по сравнению с водой, станет плавучим.

Как только все области ниже уровня моря будут заполнены океаном, лед станет нестабильным и начнет разваливаться, что приведет к дополнительному повышению уровня воды.