Huawei выпустила HarmonyOS для ПК

Huawei провела мероприятие HarmonyOS Computer Technology and Ecosystem Communication Event, на котором представила самый ожидаемый ПК-продукт этого года – свою первую операционную систему HarmonyOS для персональных компьютеров.

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Чжу Дундун, президент линейки планшетов и ПК подразделения Huawei Device BG, сообщил, что HarmonyOS открывает новую главу в развитии устройств Huawei. Модернизированная и разработанная компанией операционная система теперь охватывает все виды устройств: смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры, носимые устройства, кабины пилотов и, наконец, компьютеры.

HarmonyOS PC построена на трёх ключевых принципах: HarmonyOS Base, HarmonyOS Ecosystem и HarmonyOS Experience.

В основе Base – ядро HarmonyOS, графический движок Ark Engine, отвечающий за высокую производительность интерфейса, а также StarShield – архитектура, обеспечивающая надёжную защиту данных;

Экосистема HarmonyOS предлагает пользователям более 150 уникальных приложений и поддерживает интеграцию с более чем 2000 приложениями из общей экосистемы. Встроенный офисный пакет WPS и широкий спектр других программ позволяют комфортно решать стандартные задачи на компьютере;

HarmonyOS Experience обеспечивает совместимость с широким спектром периферийных устройств – более 1000, включая 800 стандартных устройств и 20 категорий, таких как клавиатуры, мыши и мониторы.

Кроме того, поддерживается работа с более чем 200 дополнительными устройствами, например, принтерами и сканерами.

HarmonyOS PC также отличается глубокой интеграцией с искусственным интеллектом. Детали пользовательского интерфейса пока не раскрываются, однако, судя по видео, опубликованному Huawei в Weibo, ОС включает док-панель с иконками в нижней части экрана, напоминающую интерфейс macOS от Apple.

Сроки выхода

По предварительным данным, компьютеры на базе HarmonyOS PC поступят в продажу уже 19 мая.