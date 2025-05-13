Ученых озадачили мумии, найденные в Египте

Ученые в ходе исследования на археологическом объекте Аль-Бахнаса в Египте обнаружили гробницы, украшенные надписями и ритуальными сценами, а также необычные мумии и уникальные погребальные предметы — золотые языки и ногти.

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По словам экспертов, одной из наиболее интересных находок стали 52 мумии периода Птолемея, у части из которых в ротовой полости находились золотые языки. Они объяснили, что эти ритуальные предметы символизируют подготовку к переходу в мир мертвых.

Кроме того, ногти еще одной мумии оказались украшены золотой пластиной, символический смысл которой пока так и не удалось объяснить. Среди других примечательных находок ученых оказались амулеты с изображением египетских божеств и скарабей в форме сердца, который сохранился до наших дней в первозданном виде.